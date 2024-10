Viele Männer sind in der Armee, Unternehmen in der Ukraine suchen händeringend Personal. Und so arbeiten immer mehr Ukrainerinnen in Berufen, die für Frauen noch vor Kurzem als zu anstrengend oder gefährlich galten.

Von Florian Hassel, Saporischschja, Kiew

Am meisten vermisst Tetjana Tschernischewa das Arbeiten in luftiger Höhe. Bevor Russland sich zum Krieg gegen die Ukraine entschied, lebte Tschernischewa in Luhansk im Osten der Ukraine – und fuhr durchs ganze Land, um Baukräne aufzustellen oder zu reparieren, oft in Dutzenden Metern Höhe. „Es ist herrlich, in eine andere Stadt zu kommen und sie bei der Arbeit von oben zu sehen“, schwärmt Tschernischewa. „Ich liebe die Höhe – ich habe lange gebraucht, um mich an die Arbeit auf der Erde zu gewöhnen.“