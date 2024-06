Von Oliver Meiler, Caen

Es war ein Paukenschlag mit Echogarantie. Emmanuel Macron hat mal wieder alle überrascht. Das Timinig seiner Kehrtwende war präzise gewählt: In einem Interview auf France 2 und TF1 aus der Normandie, wo er gerade durch die lange Sequenz von Gedenkfeierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten führte, kündigte der französische Präsident am Donnerstagabend an, Paris werde Kiew nun doch Kampfjets liefern. Und zwar solche des Typs Mirage 2000-5, des ältesten Modells in der Flotte der französischen Luftwaffen. Über Omaha Beach verflüchtigten sich gerade die Farbstreifen der Luftshow zum D-Day, die diesmal der Courage der Ukrainer gewidmet war, da war Macron schon wieder ganz im Jetzt.