Vier Jahre russischer AngriffskriegDie Ukraine schlägt zurück – aber wie lange noch?

Lesezeit: 4 Min.

Ukrainische Rekruten absolvieren im Februar ein erstes Training nahe der Front bei Saporischschja.
Ukrainische Rekruten absolvieren im Februar ein erstes Training nahe der Front bei Saporischschja. (Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES/via REUTERS)

Russland behauptet, entlang der gesamten Front vorzurücken. Doch in den Regionen Saporischschja und Dnipropetrowsk verliert Putins Armee Territorium. Die Lage ist anders, als Moskau sie darstellt.

Von Sebastian Gierke

Seit 1461 Tagen verteidigt sich die Ukraine gegen Russland. Vor vier Jahren befahl Kremlherrscher Wladimir Putin die Vollinvasion des Nachbarlandes. Dass die Ukrainer dem Aggressor auch im fünften Jahr Widerstand leisten werden, ist sicher. Unsicher ist, ob ihre Ressourcen für eine effektive Verteidigung ausreichen.

Folgen des Ukraine-Kriegs
Vier Jahre „Zeitenwende": So hat sich Deutschland verändert

„Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor", sagte Olaf Scholz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Das gilt auch für die Bundesrepublik. Nicht nur in der Bundeswehr zeigt sich ein tiefgreifender Wandel.

Von Michael Bauchmüller, Daniel Brössler und Sina-Maria Schweikle

