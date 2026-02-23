Seit 1461 Tagen verteidigt sich die Ukraine gegen Russland. Vor vier Jahren befahl Kremlherrscher Wladimir Putin die Vollinvasion des Nachbarlandes. Dass die Ukrainer dem Aggressor auch im fünften Jahr Widerstand leisten werden, ist sicher. Unsicher ist, ob ihre Ressourcen für eine effektive Verteidigung ausreichen.
Vier Jahre russischer AngriffskriegDie Ukraine schlägt zurück – aber wie lange noch?
Lesezeit: 4 Min.
Russland behauptet, entlang der gesamten Front vorzurücken. Doch in Saporischschja und Dnipropetrowsk verliert Putins Armee Territorium. Die Lage ist anders, als Moskau sie darstellt.
Von Sebastian Gierke
Folgen des Ukraine-Kriegs:Vier Jahre „Zeitenwende“: So hat sich Deutschland verändert
„Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor“, sagte Olaf Scholz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Das gilt auch für die Bundesrepublik. Nicht nur in der Bundeswehr zeigt sich ein tiefgreifender Wandel.
Lesen Sie mehr zum Thema