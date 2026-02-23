Folgen des Ukraine-Kriegs : Vier Jahre „Zeitenwende“: So hat sich Deutschland verändert

„Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor“, sagte Olaf Scholz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Das gilt auch für die Bundesrepublik. Nicht nur in der Bundeswehr zeigt sich ein tiefgreifender Wandel.