In Polen suchen mehr als zwei Millionen Menschen aus der Ukraine Zuflucht, in Deutschland 267 000. Innenministerin Nancy Faeser fordert mehr Solidarität in der Europäischen Union - ohne feste Quoten.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser dringt darauf, dass die Lasten der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine von allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union solidarisch getragen werden. Es dürfe keine "einseitigen" Lösungen geben, sagte die SPD-Politikerin am Montagnachmittag vor einem Treffen mit den anderen für Inneres zuständigen Ministerinnen und Ministern in Brüssel. Faeser lobte die Zusammenarbeit mit den Regierungen in Polen und Frankreich. Von anderen erwartet sie offenbar mehr.

Die EU-Kommission wollte bei dem Treffen einen Zehn-Punkte-Plan vorlegen, in dem es auch um die Verteilung von Flüchtlingen gehen sollte sowie um finanzielle Unterstützung für die Staaten, die besonders viele Menschen aufnehmen. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben mittlerweile 3,8 Millionen Menschen die Ukraine verlassen, vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen. Davon sind mehr als zwei Millionen in Polen angekommen, in Deutschland wurden rund 267 000 registriert.

Nancy Faeser hatte im Vorfeld des Treffens mit ihrem polnischen Kollegen Mariusz Kamiński einen Brief an die EU-Kommission geschrieben. "Man kann mit Sicherheit sagen, dass unsere Länder nun den Großteil der Anstrengungen unternehmen, um Menschen aus der Ukraine aufzunehmen und ihnen Schutz zu bieten", heißt es darin laut dpa. Es liege auf der Hand, "dass unsere Ressourcen und Aufnahmekapazitäten nicht ausreichen werden, um den wachsenden Zustrom von Menschen zu bewältigen". Die Ausgaben beliefen sich bereits auf mehrere Milliarden Euro, deshalb müsse die Kommission dafür sorgen, dass zumindest ein Teil der Kosten gedeckt werde.

Faeser sagte am Montag, es müssten zudem Verkehrswege geöffnet werden, um eine bessere Verteilung der geflüchteten Menschen zu ermöglichen. Verpflichtende Aufnahmequoten für die Mitgliedsländer der EU wird es jedoch nicht geben. Das hat offenbar auch mit dem Streit um die Verteilung von Flüchtlingen in der Krise 2015 zu tun, bei dem feste Quoten nicht durchsetzbar waren. Deshalb gibt es bis heute keine einheitliche europäische Migrationspolitik. Man wolle keine Mitgliedstaaten "verschrecken", sagte Ministerin Faeser, die früher für feste Quoten plädiert hatte. Stattdessen setze man auf Freiwilligkeit. Ein nicht näher definierter "Index" solle anzeigen, wie viele Menschen die einzelnen Staaten im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl aufnehmen.

Die Ministerinnen und Minister im Innen-Rat hatten vor drei Wochen beschlossen, erstmals die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie anzuwenden. Sie gewährt geflüchteten Menschen aus der Ukraine unabhängig von einem Asylfahren mindestens ein Jahr lang Reisefreiheit in der EU, zudem das Recht auf Arbeit, Wohnung und Bildung. Der angekündigte Zehn-Punkte-Plan der Kommission soll es nun den Menschen ermöglichen, diese Rechte auch wahrzunehmen.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin, der die Sitzung als Vertreter der französischen Ratspräsidentschaft leitete, kündigte an, es werde in der EU auch gemeinsame Regeln für die Registrierung der geflüchteten Menschen geben. Darüber ist in Deutschland ein Streit zwischen Regierung und Opposition entbrannt. Dies solle "vor allem zum Schutz der Flüchtlinge selbst" stattfinden, sagte CDU-Parteichef Friedrich Merz am Montag. Merz verwies auf Meldungen über Frauen und Kinder, die mit unbekanntem Aufenthaltsort nicht mehr auffindbar seien. Es gebe Hinweise auf organisierte Kriminalität und Menschenhandel.

Ministerin Faeser lehnt eine generelle Registrierung derzeit ab. Man rede vor allem von Kindern und Frauen, die tagelang auf der Flucht gewesen seien, sagte sie dem Berliner Tagesspiegel. Die Menschen würden aber registriert, falls sie in eine Erstaufnahmeeinrichtung kommen oder staatliche Hilfe brauchen.

Im Streit um die russische Forderung nach einer Begleichung der Gasrechnungen in Rubel haben sich die Staaten der G-7-Gruppe auf eine gemeinsame Haltung verständigt: Sie lehnen ab. Das sagte Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) am Montag in Berlin nach einer virtuellen Besprechung mit den G-7-Energieministern. Deutschland hat derzeit den Vorsitz im Kreis der Staatengruppe, zu der Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien gehören.

Die Minister seien sich einig darin gewesen, dass die Forderungen nach einer Zahlung in Rubel "ein einseitiger und klarer Bruch der bestehenden Verträge" seien, sagte Habeck. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte vergangene Woche angekündigt, Gaslieferungen an "unfreundliche Staaten" nur noch in Rubel abzurechnen, was den Kurs des Rubel nach oben treiben würde. Putin versuche, den Westen zu spalten, sagte Habeck, doch gebe es eine große Geschlossenheit.

Der Kreml hat sich am Montag "beunruhigt" gezeigt über Äußerungen von US-Präsident Joe Biden, Wladimir Putin könne in Russland nicht an der Macht bleiben. "Das ist eine Äußerung, die natürlich Beunruhigung auslöst", sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow der Agentur Interfax zufolge. Biden hatte am Samstag in Warschau Putin mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine als "Diktator" bezeichnet und gesagt: "Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben." Am Sonntag ließ er dementieren, seine Äußerung sei so zu verstehen, als rufe er zum Sturz Putins auch. Auch mehrere westliche Regierungen distanzierten sich. Peskow erklärte nun: "Wir verfolgen die Äußerungen des US-Präsidenten auf aufmerksamste Art und Weise. Wir halten sie akribisch fest und werden das auch weiter tun."