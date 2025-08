Was ukrainische Flüchtlinge bekommen – und was sie geben

Könnte Deutschland das Potenzial der Geflüchteten aus der Ukraine besser nutzen? In einigen europäischen Ländern finden jedenfalls mehr von ihnen Arbeit. Ein Blick über die Grenze.

Von Viktoria Großmann und Jonathan Rohr, Warschau

Etwa 5,6 Millionen Menschen sind vor dem Krieg in der Ukraine in die EU-Länder geflohen. Vor allem nach Deutschland, Polen und Tschechien. In der gesamten EU genießen sie temporären Schutz, der seit Kriegsausbruch immer wieder verlängert wurde, derzeit bis März 2027. Er garantiert den ukrainischen Staatsbürgern sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung und auch zu Sozialleistungen. Welche das sind, ist in jedem Land unterschiedlich.