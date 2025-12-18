Das ist mal eine mutige Ansage von Ursula von der Leyen. Sie werde dieses Gebäude nicht verlassen, ehe ein Weg zur Finanzierung der Ukraine beschlossen sei, sagt die EU-Kommissionspräsidentin vor einer wuchtigen Wand aus Journalisten mit Kameras und Mikrofonen. Dann macht sich die kleine, schmale Frau auf den Weg in den Verhandlungssaal des Brüsseler Ratsgebäudes, wo sie sich an diesem Donnerstagvormittag den Gesprächen der 27 Staats- und Regierungschefs anschließt. Wie lange dieser mutmaßlich historische Gipfel dauern wird, weiß zu diesem Zeitpunkt niemand. Notfalls bis Montag, so ist zu hören. Ob Ursula von der Leyen einen Schlafsack dabeihat?