Das ist mal eine mutige Ansage von Ursula von der Leyen. Sie werde dieses Gebäude nicht verlassen, ehe ein Weg zur Finanzierung der Ukraine beschlossen sei, sagt die EU-Kommissionspräsidentin vor einer wuchtigen Wand aus Journalisten mit Kameras und Mikrofonen. Dann macht sich die kleine, schmale Frau auf den Weg in den Verhandlungssaal des Brüsseler Ratsgebäudes, wo sie sich an diesem Donnerstagvormittag den Gesprächen der 27 Staats- und Regierungschefs anschließt. Wie lange dieser mutmaßlich historische Gipfel dauern wird, weiß zu diesem Zeitpunkt niemand. Notfalls bis Montag, so ist zu hören. Ob Ursula von der Leyen einen Schlafsack dabeihat?
EU-GipfelEuropa sucht nach einem Fallschirm
Lesezeit: 5 Min.
Bart De Wever fühlte sich von Friedrich Merz übergangen. Finden die beiden beim Gipfel in Brüssel wieder zueinander? Im großen Ringen um die Rettung der Ukraine steht auch Europas Zukunft auf dem Spiel.
Von Jan Diesteldorf, Josef Kelnberger und Hubert Wetzel, Brüssel
Freihandel:EU-Handelspakt mit Südamerika steht auf der Kippe
Es hängt an Italien: Ohne Zustimmung aus Rom scheitert der größte Handelsvertrag in der EU-Geschichte. Regierungschefin Meloni nutzt das aus. Wird die Unterzeichnung doch noch gelingen?
Lesen Sie mehr zum Thema