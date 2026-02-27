Unter Vermittlung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ist am Freitag eine lokale Feuerpause am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja in Kraftgetreten. Ziel sei die Wiederherstellung der Reserveleitung, so die UN-Behörde. Es liefen Entminungsarbeiten, um den Reparaturteams sicheren Zugang zu ermöglichen. Zuvor hatte bereits die russische Kraftwerksleitung die Feuerpause gemeldet und erklärt, die Reparatur dauere mindestens eine Woche. Das größte Atomkraftwerk Europas steht seit kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 unter russischer Kontrolle. Es produziert keinen Strom, benötigt aber externe Energie, um das nukleare Material zu kühlen und einen Unfall zu verhindern. Unterdessen bestätigte der Kreml nach getrennten Gesprächen der ukrainischen und der russischen Seite mit US-Gesandten in Gen, das neue trilaterale Verhandlungen geplant seien. Zuvor hatte die Ukraine Gespräche für Anfang März in Abu Dhabi angekündigt.