Die Ukraine hat seit Ausbruch des Krieges mehr als 14 Millionen Tonnen Getreide und andere Agrargüter ausführen können - vor allem über die Exportkorridore, welche die EU eingerichtet hat. Diese Zahl nannte eine hohe Kommissionsbeamtin am Dienstag in Brüssel. Um dem Land Exporte trotz der Hafenblockade durch Russland zu ermöglichen, etablierte die EU sogenannte Solidarity Lanes oder Solidaritätsspuren, die aus der Ukraine zu europäischen Häfen führen. Dies bedeutet konkret, dass die EU versucht, die Abfertigung an den Landgrenzen und den Bahntransport zu den Häfen, etwa in Polen und Rumänien, zu vereinfachen. Die Kommissionsbeamtin räumte aber ein, dass inzwischen die Transportkapazitäten in den EU-Staaten knapp würden. Ein weiteres Problem seien die immer noch sehr langen Wartezeiten an den EU-Außengrenzen. Dies erhöhe die Transportkosten pro Tonne Getreide um 80 bis 90 Euro. Im August wurden auch erstmals wieder größere Mengen über das Schwarze Meer exportiert, nach einer Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine.