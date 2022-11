Am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja hat es nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wieder mehrere starke Explosionen gegeben. Experten vor Ort hätten von Einschlägen berichtet. Die Vorfälle am Wochenende hätten eine Periode relativer Ruhe in der von Russland besetzten Anlage abrupt beendet, sagte Generaldirektor Rafael Grossi. IAEA-Experten sahen die Explosionen teils von ihren Fenstern aus. Das Management der Anlage habe Schäden an Gebäuden, Systemen und Geräten gemeldet. Die Schäden beeinträchtigten aber nicht die nukleare Sicherheit. Es habe keine Verletzten gegeben.