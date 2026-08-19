Als erster hochrangiger Politiker der Ukraine verlangt Mychajlo Fedorow, trotz des Krieges den Präsidenten neu zu wählen. Das ist eine Kampfansage an Amtsinhaber Wolodimir Selenskij.

Der geschasste ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow hat überraschend eine heftige politische Attacke gegen Wolodimir Selenskij gestartet und setzt den Präsidenten damit innenpolitisch unter Druck. Fedorow, der im Juli entlassen worden war, veröffentlichte am Dienstagabend ein Video, in dem er Neuwahlen in der Ukraine forderte, trotz des Krieges.