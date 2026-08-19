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UkraineBeliebter Ex-Verteidigungsminister fordert Wahlen mitten im Krieg

Lesezeit: 3 Min.

„Komplexität bedeutet nicht Unmöglichkeit“: In einem Video wendet sich Mychajlo Fedorow gegen den Präsidenten.
„Komplexität bedeutet nicht Unmöglichkeit“: In einem Video wendet sich Mychajlo Fedorow gegen den Präsidenten. Mykhailo Fedorov Handout via AP

Als erster hochrangiger Politiker der Ukraine verlangt Mychajlo Fedorow, trotz des Krieges den Präsidenten neu zu wählen. Das ist eine Kampfansage an Amtsinhaber Wolodimir Selenskij.

Von Sebastian Gierke, München

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Der geschasste ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow hat überraschend eine heftige politische Attacke gegen Wolodimir Selenskij gestartet und setzt den Präsidenten damit innenpolitisch unter Druck. Fedorow, der im Juli entlassen worden war, veröffentlichte am Dienstagabend ein Video, in dem er Neuwahlen in der Ukraine forderte, trotz des Krieges.

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