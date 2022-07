Embargo: Die Einfuhr von Gold aus Russland in Länder der Europäischen Union soll noch vor der Sommerpause verboten werden.

Die Europäische Union bringt ein siebtes Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg, allerdings ein vergleichsweise kleines. Nach dem langen Ringen um ein Öl-Embargo in der letzten Sanktionsrunde werden diesmal keinerlei Maßnahmen gegen den russischen Energiesektor verhängt. Vorgesehen ist vor allem ein Verbot, Gold aus Russland in die EU einzuführen.

Der entsprechende Beschluss wurde bereits beim Gipfel der sieben großen Industriestaaten (G7) auf Schloss Elmau angekündigt und soll nun auch innerhalb der EU umgesetzt werden. Vertreter der 27 EU-Mitgliedsländer und auch die Außenminister bei ihrem Treffen zu Wochenbeginn werden über das siebte Sanktionspaket beraten, es soll noch vor der Sommerpause in Kraft treten.

Einige bereits bestehende Sanktionen für Produkte, die militärisch genutzt werden können, sollen in dem Paket verschärft werden. Für andere Sanktionen sind Präzisierungen vorgesehen, dabei geht es auch darum klarzustellen, dass der russische Handel mit Lebensmitteln und Getreide von Sanktionen nicht betroffen ist. EU-Diplomaten weisen darauf hin, dass die bisherigen Sanktionspakete - normalerweise eine Arbeit von Monaten - in großer Eile zusammengestellt wurden und deshalb Fehler oder Unklarheiten enthalten.

So erklärt man sich auch den Streit um russische Lieferungen in die Exklave Kaliningrad. Litauen hatte Mitte Juni den Transport sanktionierter Waren aus Russland unterbunden, woraufhin die Kommission diese neue Leitlinien für den Transitverkehr nach Kaliningrad erstellte. Russland darf jetzt auf der Sanktionsliste stehende zivile Güter wieder ohne große Einschränkungen per Bahn durch Litauen bringen.

Russlands Wirtschaftsleistung sinke dieses Jahr um 10,4 Prozent, heißt es aus Brüssel

Keine Bereitschaft besteht derzeit unter den Mitgliedstaaten, auf dem Energiesektor weitere Sanktionen zu verhängen. Das Paket enthält weder Preisdeckel für Öl oder Gas noch einen Importstopp in der Nuklearindustrie. Dennoch beharrt die Kommission auf der Ansicht, dass die bisherigen Maßnahmen gewaltigen Schaden in der russischen Wirtschaft anrichten. Wie Experten der EU-Kommission der Deutschen Presse-Agentur bestätigten, sind mittlerweile russische Exportgeschäfte mit einem Vorkriegsvolumen von jährlich mehr als 73 Milliarden Euro von zielgerichteten Handelsbeschränkungen betroffen. Prozentual gesehen gehe es um 48 Prozent der bisherigen Ausfuhren Russlands in die EU.

Hinzu komme, dass innerhalb von rund vier Monaten russische Vermögenswerte von rund 13,8 Milliarden Euro eingefroren wurden, zum Beispiel von Oligarchen und anderen Unterstützern von Kremlchef Wladimir Putin. Milliardenschwere Reserven der russischen Zentralbank könnten ebenfalls nicht mehr abgerufen werden. "Die verfügbaren Daten zeigen ganz klar, dass die Sanktionen wirken", sagte ein ranghoher EU-Beamter.

Trotz des bislang relativ kurzen Zeitraumes würden schon relevante Effekte auf die russische Wirtschaft erzielt. Klar sei zudem, dass die Auswirkungen mit der Zeit noch stärker würden. Konkret geht die EU davon aus, dass die russische Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 10,4 Prozent schrumpfen wird.