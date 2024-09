Die EU will die ungarische Blockade des gemeinsam mit den USA geplanten Hilfskredits für die Ukraine umgehen und dem überfallenen Land zunächst ohne Washington Geld zur Verfügung stellen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte bei ihrem Besuch in Kiew am Freitag an, dass die Ukraine von der EU ein weiteres Darlehen von „bis zu 35 Milliarden Euro“ bekommen solle. Die Ukraine braucht das Geld dringend, um einen finanziellen Kollaps des Staates zu verhindern.