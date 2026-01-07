Ukraine-Analysten sind auch nach der Erklärung der Willigen und einer gesonderten Übereinkunft zwischen Großbritannien, Frankreich und der Ukraine über mögliche Sicherheitsgarantien und eine europäische Friedenstruppe skeptisch, was deren Bedeutung und Realisierungschancen angeht. Symptomatisch war die Aussage von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Fernsehsender France 2, dass nach einem Friedensschluss oder Waffenstillstand mit Russland „mehrere Tausend Soldaten“ in die Ukraine geschickt würden. Ähnlich dürfte es sich im Fall Englands verhalten. Etliche andere europäische Regierungschefs aber – etwa Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni – schlossen die Entsendung eigener Soldaten aus.