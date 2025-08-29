Kaja Kallas neigt nicht zum Schönreden von unschönen Situationen. Die EU-Außenbeauftragte hat jedenfalls nicht in den Chor europäischer Spitzenvertreter eingestimmt, die den amerikanischen Präsidenten Donald Trump wegen dessen angeblichen Bemühungen, ein Ende des Kriegs in der Ukraine zu erreichen, mit Lob überschütteten.
MinistertreffenEuropa sucht nach Druckmitteln gegen Putin
- Die EU-Außenbeauftragte Kallas kritisiert Putin, der Friedensbemühungen verhöhnt und nach Trumps Gipfeltreffen die Attacken auf die Ukraine verstärkt.
- Bisher wollen nur wenige EU-Länder wie Frankreich und Großbritannien Soldaten für eine Ukraine-Schutztruppe stellen, Russland lehnt Nato-Soldaten ab.
- Die EU plant das 19. Sanktionspaket gegen Russland. Dabei wird auch über das eingefrorene Vermögen der russischen Zentralbank nachgedacht.
Die EU ringt mit zwei großen Fragen: Wer würde Truppen in die Ukraine schicken, um ein Friedensabkommen abzusichern? Und gibt es noch neue Sanktionen, die Moskau zum Einlenken bringen könnten?
Von Hubert Wetzel, Brüssel
