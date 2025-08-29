Ministertreffen Europa sucht nach Druckmitteln gegen Putin 29. August 2025, 14:27 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Zusammenfassung Die EU-Außenbeauftragte Kallas kritisiert Putin, der Friedensbemühungen verhöhnt und nach Trumps Gipfeltreffen die Attacken auf die Ukraine verstärkt.

Bisher wollen nur wenige EU-Länder wie Frankreich und Großbritannien Soldaten für eine Ukraine-Schutztruppe stellen, Russland lehnt Nato-Soldaten ab.

Die EU plant das 19. Sanktionspaket gegen Russland. Dabei wird auch über das eingefrorene Vermögen der russischen Zentralbank nachgedacht.

Die EU ringt mit zwei großen Fragen: Wer würde Truppen in die Ukraine schicken, um ein Friedensabkommen abzusichern? Und gibt es noch neue Sanktionen, die Moskau zum Einlenken bringen könnten?

Von Hubert Wetzel, Brüssel

