Jeder Tag ohne Embargo finanziere die russische "Kriegsmaschine", sagte der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba in Brüssel.

Von Matthias Kolb, Brüssel

Mitunter hilft ein Wechsel der Perspektive. Vor dem Treffen der Außenminister der Europäischen Union wendet sich der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell an Kanadas Chefdiplomatin Melanie Joly, die zu Gast ist in Brüssel und auf EU-Sanktionen gegen Russland drängt. "Weißt du, Melanie, wir sind 27 und alle muss ich überzeugen. Und einige haben größere Probleme als andere, das ist einfach so", sagt Borrell über die seit zwölf Tagen andauernden Verhandlungen unter den EU-Staaten, ein Embargo für russisches Öl zu verhängen. Einige hätten keinen Zugang zu Häfen und seien daher stark abhängig von Pipelines, die aus Russland kommen, sagt Borrell und beschreibt, ohne Namen zu nennen, die Lage von Tschechien, der Slowakei und Ungarn.

Sogar der selbstbewusste Spanier ist Realist genug, an diesem Montag keinen Durchbruch beim sechsten Sanktionspaket anzukündigen. Die EU-Kommission hat als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine vorgeschlagen, die Einfuhr von russischem Rohöl nach sechs Monaten Übergangszeit zu stoppen; der Import von raffinierten Produkten wie Benzin und Diesel soll nach acht Monaten beendet werden. Ungarn wünscht sich jedoch Übergangsfristen über 2024 hinaus - und verhandelt wird zwischen Premier Viktor Orbán und der Kommission.

Es geht also nicht darum, Ungarns Außenminister Péter Szijjártó zu überzeugen, zumal alle Positionen bekannt sind: Der Litauer Gabrielius Landsbergis klagt, dass die gesamte Union "von einem Mitgliedstaat als Geisel gehalten" wird und meint damit Ungarn. Der Österreicher Alexander Schallenberg will vor allem intern diskutieren, damit kein Zweifel an der Geschlossenheit der EU aufkomme: "Russland beobachtet uns."

Annalena Baerbock erwartet eine baldige Einigung

Wie Schallenberg rechnet auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock "in den nächsten Tagen" mit einer Einigung. EU-Diplomaten warten auf den kommenden Mittwoch, wenn die Kommission ihren "RePowerEU"-Plan vorstellt. Er wird darlegen, wie die EU sich unabhängiger von fossiler Energie aus Russland machen kann und auch Vorschläge für künftige Investitionen enthalten. Brüsseler Garantien, dass etwa bestehende Pipelines von Zentraleuropa zur Adria ausgebaut werden, könnten Teil eines Kompromisses mit Orbán sein. Sollte Ungarn "Ja" sagen, so wird in Brüssel erwartet, dass auch Tschechien und die Slowakei zustimmen - beide liefern der Ukraine Waffen und wollen ungern Blockierer sein.

Als unrealistisch gilt die Idee, dass die 26 anderen EU-Staaten das Ölembargo ohne Ungarn beschließen. Dies würde den Wettbewerb verzerren, denn Ungarn könnte unter Verweis auf billiges russisches Öl energieintensive Unternehmen anlocken, um dort zu produzieren. Wenig Verständnis für all diese Überlegungen hat der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba, der vor dem Gespräch mit den EU-Amtskollegen sagt: "Wir sind alle neugierig, wie diese Saga endet." Mit jedem Tag, an dem europäische Länder Geld für russische Energie überwiesen, finanzierten sie Moskaus "Kriegsmaschine" und deren Gräueltaten. Zudem würde Russland in der Ukraine immer mehr zerstören, was den von der EU versprochenen Wiederaufbau seines Landes verteuere, argumentiert Kuleba. Er macht auch klar, dass die Ukraine weiter hofft, bald den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu erhalten.

EU-Diplomaten zufolge sind jedoch nicht alle Mitgliedstaaten dazu bereit. Unstrittig ist hingegen Borrells Vorschlag, das Programm der "Europäischen Friedensfazilität" mit 500 Millionen Euro aufzustocken, um die Ukraine mit militärischem Gerät und Hilfsgütern zu unterstützen. Insgesamt stellen die EU-Mitglieder nun zwei Milliarden Euro bereit, um die Kosten für Waffen und deren Lieferungen erstatten zu können. Der Europäische Auswärtige Dienst teilt jedoch bisher nicht mit, wie viel der bisher bewilligten 1,5 Milliarden Euro verbraucht sind und welche EU-Länder Kompensation erhalten haben. Zu erfahren ist nur, dass in der neuen Tranche 490 Millionen Euro für "letale Hilfe" vorgesehen ist - also für jene Waffen, die die Ukraine benötigt.