Angesichts des Krieges will die Ukraine schnellstmöglich in die EU. Trotz aller Sympathie für das Land: Ist es auch nur annähernd bereit für einen Beitritt? Und wie lange würde das überhaupt dauern? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Matthias Kolb und Paul-Anton Krüger, Brüssel/Berlin

Am Montag stellte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij für sein Land den Antrag, Mitglied der EU zu werden. Am Dienstag schilderte Selenskij in einer Videokonferenz im Europaparlament mit emotionalen Worten, dass die Ukrainer im von Russland begonnenen Krieg auch darum kämpfen, als gleichwertige Mitglieder Europas angesehen zu werden - und unterzeichnete ein offizielles Beitrittsgesuch. Doch das ist erst der Anfang eines langen Prozesses.