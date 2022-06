Von Matthias Kolb, Brüssel

Um kurz nach halb elf Uhr schickt Ursula von der Leyen ein erstes Signal nach Kiew. Auf Instagram veröffentlicht sie ein kurzes Video, das sie zu Beginn der Sitzung der EU-Kommission zeigt: Sie trägt eine azurblaue Bluse unter einem leuchtend gelben Blazer. Die Nationalfarben der Ukraine kennen alle in Europa, seit Russland das Land am 24. Februar überfallen hat. Am 114. Tag des Krieges verkündet die Kommissionspräsidentin das nicht nur in Kiew mit Bangen erwartete Urteil über den Antrag auf eine EU-Mitgliedschaft.