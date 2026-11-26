Beim EU-Gipfeltreffen wird darüber gestritten, wie die Hilfe für die Ukraine in den kommenden Jahren bezahlt werden soll. Doch die Konfrontation mit Russland stellt Europa vor viel größere Fragen.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor Beginn des EU-Sondergipfels in Brüssel.

Krieg ist teuer. Die Ukraine hat kein Geld. Will sie den Winter überstehen – der „höllisch“ werden wird, wie der estnische Premier Kristen Michal am Donnerstag in Brüssel warnte –, braucht sie viele weitere Milliarden. Geben kann ihr die nur die EU. Aber wie?