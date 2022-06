Ohne Aufnahmeperspektive "wird Putin ableiten, dass er so weitermachen kann": Ruslan Stefantschuk und EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola.

Von Daniel Brössler, Berlin, und Matthias Kolb, Brüssel

Ruslan Stefantschuk ist sichtlich bewegt, als er im Straßburger Plenarsaal des Europaparlaments zu reden beginnt. Er habe schon einmal zu den Abgeordneten gesprochen, sagt der Präsident des ukrainischen Parlaments, und dies sei ihm damals schwergefallen, weil er von seinen Gefühlen überwältigt war. Dies lag daran, dass Russland gerade "einen schrecklichen und riesigen Krieg" gegen sein Land begonnen hatte, sagt Stefantschuk. Damals, am achten Tag des Kriegs, flehte er per Videoschalte mit Präsident Wolodimir Selenskij die EU-Staaten an, die Ukrainerinnen und Ukrainer bei der Verteidigung gegen Russland zu unterstützen und sie nicht zu vergessen.