Sosnowe also. Und Drobyschewe. Und Wesseljanka. Russlands oberster Soldat hat eigens einen seiner seltenen Besuche an die Front unternommen, um die russischen Eroberungen zu verkünden. Insgesamt zwölf Ortschaften seien in den ersten beiden März-Wochen an seine Armee gefallen, berichtete Waleri Gerassimow gerade bei einem Besuch der Truppengruppe Süd. Schaut man genauer auf die von Gerassimow verkündeten Erfolge, bleibt davon allerdings kaum etwas übrig.