Sosnowe also. Und Drobyschewe. Und Wesseljanka. Russlands oberster Soldat hat eigens einen seiner seltenen Besuche an die Front unternommen, um die russischen Eroberungen zu verkünden. Insgesamt zwölf Ortschaften seien in den ersten beiden März-Wochen an seine Armee gefallen, berichtete Waleri Gerassimow gerade bei einem Besuch der Truppengruppe Süd. Schaut man genauer auf die von Gerassimow verkündeten Erfolge, bleibt davon allerdings kaum etwas übrig.
Krieg in der UkraineRussland erfindet Siege, die Ukraine erobert Terrain zurück
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Mehr als 400 Quadratkilometer hat das ukrainische Militär im Süden überraschend zurückerobert – so viel wie seit 2023 nicht mehr. Welche neue Taktik steht dahinter und was bedeutet das für den weiteren Kriegsverlauf?
Von Sebastian Gierke
Vier Jahre Krieg in der Ukraine:Mein Blick aus dem Fenster
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