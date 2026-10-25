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UkraineDas Zittern vor dem Winter

Lesezeit: 4 Min.

Hier gab es immerhin Strom: eine Notunterkunft in Kiew im Januar 2026.
Hier gab es immerhin Strom: eine Notunterkunft in Kiew im Januar 2026.
Thomas Peter/REUTERS

Russland verstärkt die Angriffe auf die Stromversorgung und andere Infrastruktur. Schon jetzt sind Hunderttausende Ukrainer immer wieder ohne Strom.

Von Florian Hassel, Belgrad

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Der Oktober begann nicht gut für das ukrainische Energiesystem. Allein in der Woche vom 5. bis zum 11. Oktober trafen russische Raketen oder Drohnen 200 Mal Elektrizitätswerke oder andere Einrichtungen der Energieversorgung. 17 weitere Angriffe gab es auf Objekte im Öl- und Gasbereich, so das Energieministerium im Kyiv Independent (KI).

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