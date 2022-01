Von Florian Hassel, Solote

Zumindest ein Porträt von Wladimir Putin hat es schon nach Solote geschafft. Im Hof vor ihrem Kommandoposten haben die Soldaten der 24. Mechanisierten Brigade der Nord-Gruppe der ukrainischen Armee ein Bildnis des russischen Präsidenten auf eine Strohpuppe montiert. Ab und zu feuern sie ein paar Kugeln auf ihn ab - und hoffen, dass der echte Putin und seine Soldaten nie in das ehemalige Bergmannsstädtchen an der Front in der Ostukraine kommen werden.

Fast acht Jahre Krieg hat das 13 000-Einwohner-Städtchen hinter sich. Überall zeigen sich die Wunden des Krieges. Zerschossene Türen, leere Fensterhöhlen, schwarze Brandspuren an Häuserwänden. Vier Ortsteile, Solote 1 bis 4, sind unter Kontrolle Kiews, der fünfte aber - das Dorf Mariwka, jetzt Solote 5 genannt - wird von den Truppen der "Volksrepublik Lugansk" (LNR) kontrolliert. Das ist von Moskau kontrolliertes Rebellenterritorium, das zweite neben der "Volksrepublik Donezk" (DNR). Früher haben in Solote 4 Kumpel in einer vierstöckigen Mietskaserne gewohnt. Doch die Männer sind längst weg, ihre Kohlegrube haben sie aufgegeben.

Die rote Farbe an den Häusern ist verblasst, Druckwellen von Granateinschlägen haben die Fensterscheiben zerbersten lassen. Das Haus nebenan haben die ukrainischen Soldaten zur Funk- und Kommandozentrale ausgebaut. Alle Öffnungen sind verhangen, kein Lichtstrahl dringt nach außen: Nur wenige hundert Meter trennen die Ukrainer von den Maschinengewehren, Scharfschützen und Granatwerfern der LNR-Truppen.

Detailansicht öffnen Putin als Zielscheibe: Im Hof ihres Kommandopostens haben ukrainische Soldaten ein Bild des russischen Präsidenten aufgehängt. (Foto: Florian Hassel)

Oberleutnant Wolodimir S. ist 23 Jahre alt, seinen Nachnamen will er nicht gedruckt wissen. Tagsüber bleibe es ruhig in Solote, erzählt er, erst am Abend schießen die Soldaten auf der anderen Seite aus Maschinengewehren und Granatwerfern: "Seit einigen Nächten feuern sie von acht Uhr abends bis zum Morgengrauen." Ihre Gegner nennen Oberleutnant Wolodimir und seine Kameraden nur "die Russen". Allein seit Ende September hat die Brigade drei "LNR"-Soldaten mit russischen Pässen festgenommen, die sich über die Frontlinie verloren hatten.

Das Kommando über mehr als 200 Kilometer im Norden und Westen der 427 Kilometer langen ukrainischen Frontlinie hat Brigadegeneral Dimirto Krasilnikow. In beiden der sogenannten "Volksrepubliken" seien alle höheren Kommandeure russische Offiziere, berichtet er. "Scharfschützen, Artilleristen, Drohnenpiloten, Funker und Radartechniker, die Spezialeinheiten - alle sind Russen", sagt Krasilnikow. Rund 32 000 Mann umfassten die Truppen allein auf dem Gebiet von DNR und LNR. Sie werden dem General zufolge von der 8. Russischen Armee mit Hauptquartier in Nowotscherkassk, jenseits der Grenze tief in Russland gelegen, geführt und ausgerüstet. Das Arsenal allein von DNR und LNR ist General Krasilnikow zufolge größer als das mancher europäischen Armee: allein gut 600 Panzer und 1200 Schützenpanzer. Die Rebellen haben damit fast so viele Panzer zur Verfügung wie die gesamte ukrainische Armee, die 860 Panzer aufbieten kann.

Dem General zufolge werden russische Offiziere nicht befördert, bevor sie nicht im Donbass oder in Syrien gedient haben. 2000 russische Offiziere wechselten sich deshalb beim Dienst in der DNR und der LNR ab. Andriy Jermak, Bürochef des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, sagt in Kiew: "Wir kennen etliche Namen dieser russischen Offiziere, sie werden von uns der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa übergeben."

Ein russisches Gericht bestätigte kürzlich das Ausmaß der Kontrolle Moskaus über die "Volksrepubliken". In einem am 10. November veröffentlichten Urteil in einem Korruptionsprozess in Rostow am Don beschrieb das Gericht detailliert, wer und wie "die militärischen Formationen der Russischen Föderation, die in die Volksrepublik Donezk und Volksrepublik Lugansk entsendet werden", per Lastwagen versorgt, deren russische Nummernschilder abmontiert und beim Überfahren der Grenze zum "Rebellengebiet" von einem Major der russischen Armee kontrolliert werden.

Detailansicht öffnen "Die Ukraine kann einem Angriff eines solch mächtigen Gegners alleine nicht standhalten": der ukrainische General Dimitri Krasilnikow. (Foto: Florian Hassel)

Auch über die jenseits ihrer Grenzen stehenden weiteren gut 20 000 russischen Soldaten allein in den grenznahen Regionen Belgorod, Kursk und Woronesch wissen die Ukrainer gut Bescheid. Insgesamt hat Moskau mehr als 100 000 Soldaten entlang der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. In den vergangenen Wochen stoppte der Aufmarsch zwar, bestätigen Diplomaten der US-Botschaft in Kiew. Gleichwohl "sehen wir deutlich mehr Anzeichen für die Vorbereitung eines Angriffs als im Frühjahr 2021", berichten die Amerikaner. Damals hatte Russland schon einmal eine große Streitmacht in Grenznähe zusammengezogen. "Sowohl bei der Logistik wie etwa mit der Errichtung von Feldhospitalen treffen die Russen Vorbereitungen, die über Übungen hinausgehen", so die Diplomaten.

Auf die entscheidende Frage aber kennen weder die Ukrainer noch die Amerikaner die Antwort, am Ende einer Woche mit ergebnislosen Verhandlungen in Genf und Brüssel: Hat Russlands Präsident nach der Annexion der Krim und dem Krieg in der Ostukraine einen weiteren Angriff bereits befohlen? Steht er kurz davor? "Die Antwort ist nur im Kopf derjenigen, die eine so wahnsinnige und unverantwortliche Entscheidung treffen können", sagt Selenskij-Bürochef Jermak. Im Klartext: Nur Wladimir Putin kennt sie.

In Sewerodonezk, einem ukrainischen Verwaltungssitz nahe der Front, verzeichnet Militärgouverneur Serhij Haidar in den letzten Monaten immer mehr Hackerangriffe auf die Server offizieller Dienststellen, von Elektrizitätswerken oder Banken. "Außerdem bekommen wir jetzt fast täglich E-Mails, die vor angeblichen Bomben in einem Einkaufszentrum oder anderen Orten warnen." Auch anderswo in der Ukraine verstärken Hacker ihre Angriffe: Am Freitag legte eine massive Cyberattacke die Webseite des ukrainischen Außenministeriums und anderer Regierungsstellen lahm, bestätigte Ministeriumssprecher Oleg Nikolenko.

An der Front in der Ostukraine sagt General Krasilnikow indes: "Im Moment sehen wir keine Anzeichen für die Vorbereitung eines Angriffs an der Kontaktlinie." So nennen die Ukrainer die Front. Doch der General schränkt seine Aussage sofort wieder ein. Das gelte nur für die direkt von ihm beobachteten, russisch kontrollierten Kräfte in der LNR und der DNR - nicht für die Streitkräfte auf russischem Gebiet. Könnte sich der General etwas wünschen, würde er sofort bessere "Radar- und elektronische Aufklärungssysteme, Drohnen oder ferngesteuerte Raketen" in sein Arsenal aufnehmen. "In erster Linie aber brauchen wir Ausrüstung für eine effektive Luftabwehr."

Deren Fehlen ist neben anfälligen Computernetzen die wohl größte Schwachstelle der ukrainischen Armee. Robert Lee, Militärexperte am Londoner King's College, sagte der New York Times, Russland könne mit seinen Raketen - etwa Marschflugkörper von Schiffen der Schwarzmeerflotte oder landgestützte Iskander-M-Raketen - Schaltstellen des ukrainischen Militärs in der Ostukraine in weniger als einer Stunde weitgehend ausschalten. In Kiew wollen weder US-Diplomaten noch Präsidialbürochef Jermak dazu Stellung nehmen, ob die Ukraine in Washington um die Lieferung etwa von Patriot-Luftabwehrraketen gebeten hat - und wie die Antwort ausfiel.

"Das Ziel dieses Aufmarschs ist, den Westen zu erpressen."

Sergej Garmasch glaubt nicht an einen russischen Angriff. 2014 floh der Journalist aus seiner Heimatstadt Donezk nach Kiew, so wie es insgesamt rund die Hälfte der vor Kriegsbeginn 3,5 Millionen Einwohner des Donbass tat. Wenig später wurde er als Vertreter der geflohenen Donbass-Bewohner Mitglied der Drei-Parteien-Kontaktgruppe, die Protokolle umsetzen sollte, die die Ukraine unter Beteiligung von Bundeskanzlerin Merkel mit Moskau 2014/2015 in Minsk ausgehandelt hatte. Sie hätten seither den Krieg in der Ostukraine beenden sollen, so die hehre Absicht.

"Russland wird die Ukraine nicht angreifen", sagt Garmusch, der in der Kontaktgruppe seit sieben Jahren verfolgt, wie Moskau immer wieder eine Rolle beim Krieg in der Ostukraine auch in den offiziellen Verhandlungen abstreitet. "Das Ziel dieses Aufmarschs ist, den Westen zu erpressen. Aber Moskau wird seine Forderungen nicht erfüllt bekommen", etwa die nach einem offiziellen Verzicht der Nato auf eine Aufnahme der Ukraine. "Dann wird Moskau den Konflikt im Donbass weiter anheizen und versuchen, die Ukraine innenpolitisch zu destabilisieren und etwa Unruhen wie in Kasachstan zu provozieren", prophezeit er, "dann könnte Russland der Ukraine wie jetzt in Kasachstan 'brüderliche Hilfe' leisten."

Präsident Selenskij und sein Bürochef Jermak versuchen seit einigen Wochen, den Verhandlungsprozess mit Moskau neu zu beleben. Ein Zehn-Punkte-Plan mit nochmals etlichen Unterpunkten soll die festgefahrenen Gespräche des Minsker Prozesses oder zwischen Kiew, Moskau, Deutschland und Frankreich im sogenannten Normandie-Format wiederbeleben - oder zumindest belegen, dass Kiew alles für eine friedliche Regelung getan hat. Am 10. Januar besprach sich Bürochef Jermak mit Jens Plötner, dem außenpolitischen Berater von Bundeskanzler Olaf Scholz, und Frankreichs Präsidentenberater Emmanuel Bonne, am Mittwoch mit US-Sicherheitsberater Jake Sullivan. Ein Ergebnis fehlt. Weder steht bisher ein Treffen im Normandie-Format in Aussicht noch gar ein Treffen zwischen Putin und Selenskij, das der ukrainische Präsident für unverzichtbar hält, um den Konflikt mit Russland zu beenden. Das wäre auch nicht weiter erstaunlich, sollte sich Putin tatsächlich bereits zum Krieg entschlossen haben.

Detailansicht öffnen Zerschossen und verlassen: In dieser Mietskaserne in Solote lebten früher Bergarbeiter. (Foto: Florian Hassel)

Das Wetter um den Jahreswechsel war mild in der Ukraine, Wege und Felder versanken in schwarzem Schlamm - gewöhnlich kein Wetter, bei dem Oberbefehlshaber eine große Winteroffensive starten. Doch in der vergangenen Woche sank das Thermometer weit unter null. An der Front im Dorf Solote 4 sind die Soldaten nach drei Stunden in den vordersten Schützengräben bei minus 14 Grad durchgefroren bis auf die Knochen. Noch unangenehmer ist es indes, berichten sie, wenn den Soldaten das Wasser in den vordersten Stellungen nach längerem Regenwetter bis zum Knie reicht.

"Die letzten drei Verwundeten hatten wir vor ein paar Wochen bei einem Granattreffer", sagt Oberleutnant Wolodimir S. Seinen letzten Kameraden hat er verloren, als ein Scharfschütze seinen 42 Jahre alten Namensvetter Wolodimir wenige Tage vor dessen Geburtstag erschoss - einen von 79 toten ukrainischen Soldaten im Jahr 2021. Der Sinn des monotonen Dienstes an der Front ist für den jungen Oberleutnant klar: "Wir sind hier, damit der Gegner die Ukraine nicht überrennt." Doch sein Chef, General Krasilnikow, macht sich keine Illusionen über die Chancen der Ukrainer im Falle einer massiven russischen Offensive. "Die Ukraine kann einem Angriff eines solch mächtigen Gegners alleine nicht standhalten."