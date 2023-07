"Früher oder später landen wir alle an der Front"

Von Florian Hassel, Dnipro

Serhii Jermak (Name geändert) kam von einem Spaziergang nach Hause, als ihn zwei Militärs in Dnipro am Eingang zu seiner Wohnung abpassten - und ihm eine Vorladung ins Militäramt von Dnipro übergaben. Dort solle er sich innerhalb von drei Tagen "zur Überprüfung der Daten" melden. "Wäre ich hingegangen, hätte ich wahrscheinlich sofort die Einberufung bekommen und hätte dableiben müssen", sagt Jermak, ein 39 Jahre alter Ingenieur.