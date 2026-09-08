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DrohnenkriegDie bissigen Boote der ukrainischen Marine

Lesezeit: 4 Min.

Bei Angriffen auf russische Ziele von besonderer Bedeutung soll ein  Barracuda -Boot bis zu 700 Kilo Sprengstoff tragen können, sagen die Männer der Einheit.
Bei Angriffen auf russische Ziele von besonderer Bedeutung soll ein Barracuda-Boot bis zu 700 Kilo Sprengstoff tragen können, sagen die Männer der Einheit.
Foto: Andrey Kovalenko

Mit selbst entwickelten Seedrohnen-Booten greift die Ukraine Ziele in den russisch besetzten Gebieten an. Ein Besuch bei der Spezialeinheit „Barracuda“.

Von Florian Hassel, In der Südukraine

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Vor rund zwei Jahren beschloss der Automechaniker, der heute den militärischen Codenamen Akasa trägt, seinen Job zu wechseln und sich der ukrainischen Marine anzuschließen. Schon zuvor hatte er Fahrzeuge des Militärs repariert, dann ging er einen Schritt weiter und trat in eine Gruppe langjähriger Freunde und Bekannte ein, die für eine Einheit der 40. Marineinfanteriebrigade Seedrohnen entwickelte. Die Gruppe hat sich den Namen eines gefürchteten tropischen Raubfischs gegeben: Barracuda.

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