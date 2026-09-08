Vor rund zwei Jahren beschloss der Automechaniker, der heute den militärischen Codenamen Akasa trägt, seinen Job zu wechseln und sich der ukrainischen Marine anzuschließen. Schon zuvor hatte er Fahrzeuge des Militärs repariert, dann ging er einen Schritt weiter und trat in eine Gruppe langjähriger Freunde und Bekannte ein, die für eine Einheit der 40. Marineinfanteriebrigade Seedrohnen entwickelte. Die Gruppe hat sich den Namen eines gefürchteten tropischen Raubfischs gegeben: Barracuda.
DrohnenkriegDie bissigen Boote der ukrainischen Marine
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Mit selbst entwickelten Seedrohnen-Booten greift die Ukraine Ziele in den russisch besetzten Gebieten an. Ein Besuch bei der Spezialeinheit „Barracuda“.
Von Florian Hassel, In der Südukraine
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