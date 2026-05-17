Bei ukrainischen Gegenangriffen mit mehr als 100 Drohnen sind nahe Moskau nach Angaben russischer Behörden mindestens drei Menschen getötet worden. Der Gouverneur des Moskauer Gebiets Andrej Worobjow sprach auch von fünf Verletzten, nachdem im Zuge der Angriffe zahlreiche Wohnhäuser beschädigt worden seien.

In Moskau berichtete Bürgermeister Sergej Sobjanin von zwölf Verletzten beim Angriff auf eine Ölraffinerie. Getroffen worden seien Bauarbeiter nahe der Anlage, das Werk selbst sei technisch intakt. Die Hauptstadtregion rühmt sich, über die beste und dichteste Flugabwehr in Russland zu verfügen. Hauptstadtmedien berichten von einem der heftigsten ukrainischen Angriffe seit Beginn der russischen Invasion vor mehr als vier Jahren. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat die Gegenschläge mit Drohnen gegen Moskau und die Hauptstadtregion als „völlig gerechtfertigt“ bezeichnet. Es handele sich um die Reaktion des Landes auf den andauernden russischen Angriffskrieg, teilte der Staatschef am Sonntag bei Telegram mit. Er veröffentlichte auch ein Video mit einer großen Rauchwolke in der Ferne – als angeblichen Beweis für die folgenreichen Angriffe nahe Moskau. „Die Konzentration der russischen Luftabwehr in der Region Moskau ist am größten. Aber wir überwinden sie“, sagte Selenskij. „Wir sagen den Russen ganz klar: Ihr Staat muss diesen Krieg beenden“, sagte er weiter. „Die ukrainischen Hersteller von Drohnen und Raketen setzen ihre Arbeit fort.“ Das russische Verteidigungsministerium behauptete in der Nacht zum Sonntag in verschiedenen Regionen 586 Drohnen abgeschossen zu haben. Von unabhängiger Seite sind die Angaben nicht überprüfbar. Selenskij hatte nach den jüngsten tödlichen russischen Attacken Vergeltung angedroht. Allein in der vergangenen Woche hätten die Russen über 3170 flugzeugähnliche Drohnen, mehr als 1300 Gleitbomben und 74 Raketen und Marschflugkörper gegen die Ukraine eingesetzt. Infolge dieser Angriffe seien 52 Menschen ums Leben gekommen und 346 verletzt worden, darunter 22 Kinder. Die ukrainische Flugabwehr meldete, dass Russland mit fast 300 Drohnen angegriffen habe, 279 seien unschädlich gemacht worden.