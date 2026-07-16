Munition, Benzin, Proviant, Soldaten – ohne Nachschub fährt Russlands Angriffskrieg sich fest. Mit Kampfdrohnen mittlerer Reichweite legen es ukrainische Drohnenpiloten genau darauf an.

Nikita, militärischer Rufnahme „Medojed“, hatte nach vier Jahren bei der 25. Brigade der ukrainischen Nationalgarde gedacht, dass er genug hat vom Militär. Doch nach Russlands Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 war es nur eine Frage der Zeit, bis der IT-Experte und Internetentwickler wieder einberufen wurde.