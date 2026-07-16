Zum Hauptinhalt springen

Ukraine„Wenn wir so weiterkämpfen, halten wir noch ein paar Jahre durch“

Lesezeit: 6 Min.

Leutnant Iwan berichtet von Hunderten Drohnenangriffen entlang russischer Nachschubrouten. Laut abgehörter Funksprüche weigerten sich bereits LKW-Fahrer, überhaupt noch loszufahren.
Leutnant Iwan berichtet von Hunderten Drohnenangriffen entlang russischer Nachschubrouten. Laut abgehörter Funksprüche weigerten sich bereits LKW-Fahrer, überhaupt noch loszufahren. Florian Hassel

Munition, Benzin, Proviant, Soldaten – ohne Nachschub fährt Russlands Angriffskrieg sich fest. Mit Kampfdrohnen mittlerer Reichweite legen es ukrainische Drohnenpiloten genau darauf an.

Von Florian Hassel, Region Pokrowsk, Charkiw, Isjum

SZ bei Google bevorzugen

Nikita, militärischer Rufnahme „Medojed“, hatte nach vier Jahren bei der 25. Brigade der ukrainischen Nationalgarde gedacht, dass er genug hat vom Militär. Doch nach Russlands Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 war es nur eine Frage der Zeit, bis der IT-Experte und Internetentwickler wieder einberufen wurde.

Zur SZ-Startseite

Ukraine
:Als sich das Museum in ein Flammenmeer verwandelte

Immer wieder attackiert Russland ukrainische Kulturstätten, kürzlich traf es das Kunstmuseum in Charkiw. Was von dieser Perle der Zarenzeit noch übrig ist und wie die Mitarbeiter nun weitermachen – eine Erkundung.

SZ PlusVon Florian Hassel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite