Die moskautreuen Separatisten in der Ostukraine haben Zivilisten zur Flucht in das Nachbarland Russland aufgefordert.

Von Florian Hassel, Kiew

Seit Wochen hat Dennis Puschilin viel zu tun: In immer neuen Mitteilungen, Pressekonferenzen und Videobotschaften - etwa am 11. Februar - warnte das Oberhaupt der "Volksrepublik Donezk" (DNR) vor einem angeblich bevorstehenden ukrainischen Angriff auf die von Moskau kontrollierte Separatistenregion in der Ostukraine. Belege dafür blieb Puschilin, von Russlands Ex-Präsident Dimitrij Medwedew kürzlich persönlich in die Kreml-Einheitspartei "Einiges Russland" aufgenommen, schuldig. Auch die täglichen Berichte der Beobachtermission der OSZE lieferten dafür keinerlei Anhaltspunkte.