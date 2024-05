In Deutschland leben eine Viertelmillion ukrainische Männer. Sie möchte die Regierung in Kiew am liebsten zum Kriegsdienst verpflichten. Das stellt Politiker hierzulande vor ein Dilemma.

Von Georg Ismar und Sina-Maria Schweikle

Ein Morgen in der Albrechtstraße in Berlin-Mitte. Hier befindet sich die ukrainische Botschaft. Etwas einsam geht ein junger Mann vor dem schmucklosen Gebäude auf und ab. "Ich finde das ungerecht", sagt er. "Man sollte Menschen nicht dazu zwingen, in den Krieg zu ziehen." Seine Frau hat drinnen einen Termin, er ist lieber nicht mit hineingegangen. Männer wie er müssen fürchten, von der Botschaft unter Druck gesetzt und zur Rückkehr in die Heimat gedrängt zu werden.