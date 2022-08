Frankfurt, Berlin, New York, London, Rom oder Bukarest: In zahlreichen Städten sind am Mittwochabend Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Unterstützung für die Ukraine zu bekunden und gegen den Krieg zu demonstrieren. Die Bilder.

In Dutzenden Städten rund um die Welt, wie hier in Frankfurt am Main, sind am Mittwochabend Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Unterstützung für die Ukraine zu bekunden. Der 24. August ist für die Ukraine ein in zweifacher Hinsicht bedeutsamer Tag: Zum einen erklärte die Ukraine genau von 31 Jahren, am 24. August 1991, die Unabhängigkeit von der damaligen Sowjetunion. Zum anderen überfiel am 24. Februar 2022, vor einem halben Jahr, die russische Armee die Ukraine.

In Berlin endete die "Ukraine Freedom Parade" in der Abenddämmerung vor dem Brandenburger Tor. Zu Beginn hatten die Teilnehmer in der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz der Opfer gedacht und waren dann durch die Straßen gezogen.

Etliche von ihnen schwenkten ukrainische Flaggen, trugen diese über den Schultern oder hatten sich blau-gelbe Kleidungsstücke angezogen. Ein Polizeisprecher sprach zunächst von etwa 2000 Teilnehmenden, es kämen aber ständig weitere Menschen hinzu. Aufgerufen zu der Veranstaltung hatte der Verein Vitsche. Dessen Vorstandsmitglied Vlada Vorobiova sagte vor dem Protest: "Heute ist einerseits ein Tag des großen Grauens - es ist sechs Monate her, dass Russland die gesamte Ukraine angegriffen hat - aber gleichzeitig auch ein Tag der großen Freiheit, der Unabhängigkeit, für die die Ukraine steht und kämpft."

Auch in München demonstrierten mehr als 1000 ukrainische Geflüchtete und Unterstützer des Landes in der Innenstadt.

In New York ist alles etwas größer, auch die Flagge bei der Kundgebung für die Ukraine: 60 mal 40 Meter nämlich.

Hunderte Menschen waren nötig, um sie in die Höhe zu halten.

Vor dem Parlamentsgebäude der kanadischen Hauptstadt Ottawa versammelten sich ebenfalls Tausende Menschen.

Eine Demonstrantin in London verweist auf die zahlreichen Kriege, die die russische Führung seit dem Zerfall der Sowjetunion Ende 1991 geführt hat.

Eine der Kulissen des Gedenkens in Rom war, natürlich, das Wahrzeichen der Stadt.

Dort veranstalteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch einen Flashmob, also eine spontane, überraschende, in der Masse organisierte Protestform, und legten sich auf den Boden.

Polen ist besonders eng verbunden mit der Ukraine. Das Land hat die meisten Geflüchteten aus dem von Russland überfallenen Nachbarland aufgenommen. Die Solidaritätskundgebung in Warschau war erwartungsgemäß sehr groß. Tausende Menschen gingen auf die Straße.

Zwei in blau-gelb gekleidete Mädchen bei einer Kundgebung in der rumänischen Hauptstadt Bukarest.