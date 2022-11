Von Tomas Avenarius, Istanbul

Der angekündigte russische Abzug aus Cherson ist offenbar abgeschlossen. Das Moskauer Verteidigungsministerium erklärte am Freitag, alle Truppen seien samt Waffen und Munition aus der ukrainischen Stadt abgezogen und ans Ostufer des Dnjepr gebracht worden. Zudem haben die russischen Truppen offenbar selbst die wichtige Antoniwka-Brücke über den etwa einen Kilometer breiten Fluss gesprengt. Offenbar wollen sie so verhindern, dass auch ukrainische Einheiten das Ostufer erreichen können. Die russische Militärführung hatte am Mittwoch überraschend erklärt, dass die Truppen Cherson verlassen würden. Offenbar wollen sich die Truppen über den Winter am Ostufer des Dnjepr einigeln.