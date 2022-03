Cherson in der Nähe der Krim wurde als erste ukrainische Stadt erobert. Hier ist zu beobachten, was die russischen Besetzer nun mit den Menschen machen.

Von Zita Affentranger

Cherson hielt dem russischen Ansturm, der von der benachbarten Halbinsel Krim her erfolgte, nicht lange stand. Anfang März besetzten russische Soldaten die Stadt, die nur 30 Kilometer vom Schwarzen Meer entfernt liegt. Heute weht dort die russische Flagge. Es war die erste ukrainische Stadt, die gefallen ist. Und während an anderen Orten weiter erbittert gekämpft wird, zeigt sich in Cherson nun, dass Russland die eroberten Gebiete und Städte nicht durch Soldaten sichern will.