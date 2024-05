Von Florian Hassel, Belgrad

Es ist eine grausige Aufgabe für die Polizisten und Ermittler der für Kriegsverbrechen zuständigen Abteilung der Staatsanwaltschaft in Charkiw: die Spuren des russischen Bombenangriffs auf den belebten Baumarkt Epizentr zu sichern, bei dem am Samstag möglicherweise mehrere Dutzend Menschen ums Leben kamen - und verkohlte Leichen anhand von DNA-Proben von Verwandten zu identifizieren. Am Sonntag etwa nahm die Polizei dem achtjährigen Michail eine DNA-Probe ab, dessen Vater im Baumarkt arbeitete und als verschwunden gilt. Bis Sonntag waren 14 Tote bestätigt, wurden 43 Menschen als verletzt geführt - und 16 als vermisst. Es war der tödlichste, aber nicht der einzige russische Angriff auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine allein an diesem Tag: Schon in der Nacht hatten die Russen mit einem Iskander-Marschflugkörper und S-300/S-400 Raketen eine Bildungseinrichtung angegriffen.