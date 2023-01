Von Paul-Anton Krüger, Charkiw

Die Wäsche hängt noch auf dem Ständer in der neunten Etage des Plattenbaus in Saltiwka. Eine blaue Jacke, ein orangefarbenes T-Shirt, eine Kinderjeans. Die Menschen in der Hochhaussiedlung am Rand von Charkiw hatten keine Zeit mehr, auch nur das Nötigste zu retten, als die Granaten und Raketen der anrückenden russischen Truppen in die Fassaden ihrer Häuser krachten. Die Betonplatten stürzten auf die Wiese vor dem Haus, dazwischen liegen ein Kinderschuh, blau mit rosa Futter, ein pinker Plüschteddy, ein beiger Fernsehsessel.