Seit Tagen gibt es Zweifel daran, dass Deutschland weiter fest an der Seite der Ukraine steht. Jetzt wehren sich Olaf Scholz und Christian Lindner: Sie sehen sich zu Unrecht in die Buhmann-Rolle gedrängt.

Von Daniel Brössler, Claus Hulverscheidt, Berlin

Maia Sandu und Olaf Scholz sind sich in jüngster Zeit öfter begegnet, man kennt sich. Im Mai war die Präsidentin der Republik Moldau beim Bundeskanzler in Berlin. Im Juli traf man sich bei einem Gipfel in Großbritannien. Als Scholz am Mittwoch Sandu in Chișinău besucht, weiß sie folglich, wie sie ihrem Gast eine Freude machen kann. „In diesen schwierigen Zeiten schätzen wir die große Unterstützung Deutschlands für die Ukraine. Indem Sie die Ukraine unterstützen, unterstützen Sie auch Moldau“, sagt die Präsidentin des kleinen, zwischen der Ukraine und Rumänien gelegenen Landes gleich zu Beginn einer gemeinsamen Pressekonferenz.