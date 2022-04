Krieg in der Ukraine

Eine Gazprom-Anlage in Sudzha, Russland.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij drängt auf einen vollständigen Boykott von Energielieferungen aus Russland. Doch in Deutschland mehren sich Stimmen, die vor drastischen Folgen für die Wirtschaft warnen.

Von Roland Preuß, Berlin

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij beharrt auf einem vollständigen Embargo auf Energielieferungen aus Russland und befeuert damit die Debatte über einen deutschen Import-Stopp von Öl und Gas. Die Gewaltanwendung Russlands sei eine Katastrophe, die unweigerlich alle treffen werde, sagte Selenskij in einer in der Nacht zu Sonntag veröffentlichten Video-Botschaft. Russland könne es sich noch immer leisten, immer mehr Soldaten und Ausrüstung in die Ukraine zu schaffen. "Und das heißt, wir brauchen noch mehr Sanktionen und noch mehr Waffen für unseren Staat."

Während Selenskijs Forderung nach Waffenlieferungen grundsätzlich breite Zustimmung hervorruft, mehrten sich am Wochenende kritische Stimmen zu einem schnellen Boykott insbesondere von Erdgas. Der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, sagte, Waffenlieferungen seien derzeit dringender als ein Gasembargo gegen Russland. "Sanktionen sind wichtig, aber Sanktionen werden das Problem der Schlacht im Donbass nicht lösen." In dieser Schlacht aber werde der Krieg "entschieden." Nach dem Rückzug der russischen Armee aus dem Norden wird erwartet, dass sie ihre Angriffe auf den Donbass in der Ostukraine konzentriert.

Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, warnte vor drastischen Folgen eines Gasembargos für die deutsche Wirtschaft. "Das würde in zentralen Bereichen zweieinhalb Jahre Produktionsstillstand bedeuten samt entsprechender Durchwirkung auf weite Teile der Industrie", sagte er der Welt am Sonntag. Wenn die Produktion ein Jahr oder länger stillstehe, dann sei das eine Situation, "die man nicht mehr mit Kurzarbeitergeld und Subventionen lösen kann". Dies hätte auch zur Folge, dass viele Menschen ihre Arbeit verlören.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, es gebe keine einfache Antwort auf die Frage nach einem schnellen Gas-Lieferstopp. "Denn die Panzer, die durch die Ukraine rollen, die Raketen, die seine Armee abschießt, haben wir mit den Fehlern in der Vergangenheit finanziert", sagte er dem Tagesspiegel. "Das kriegen wir leider nicht zurückgedreht." Die Ukraine benötige schnell Waffen, um sich zu verteidigen. "Darauf kommt es jetzt an."

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erwartet, dass die Wirtschaft wegen des Ukraine-Krieges dieses Jahr deutlich weniger zulegt als bisher erwartet. "Das Wirtschaftswachstum liegt nach der Prognose unserer Forscher bei 1,4 bis 1,5 Prozent", sagte er der Bild am Sonntag. Ende Januar hatte die Bundesregierung noch 3,6 Prozent prognostiziert. Es bleibe bei einem Wachstum, sagte Heil. Dies stehe aber unter dem Vorbehalt, dass sich der Ukraine-Krieg nicht ausweite und "die Energieversorgung steht".

In der Nähe von Kiew wurden nach dem Abzug russischer Truppen erneut Dutzende tote Zivilisten in einem Massengrab gefunden. Dies sagte der Gemeindevorsteher des Ortes Dmytriwka im ukrainischen Fernsehen. Der britische Premier Boris Johnson reiste am Samstag überraschend nach Kiew und sagte Selenskij die Lieferung gepanzerter Fahrzeuge zu.