Bis zum August 2024 war das Leben für Swetlana Obuchowa noch halbwegs in Ordnung. Gewiss, ihre Heimatstadt Myrnohrad und die Zwillingsstadt Pokrowsk waren Ziel der russischen Armee, aber die 52-Jährige hielt es noch lange in Myrnohrad aus, wo sie in dem Kohleanreicherungswerk schon über drei Jahrzehnte arbeitete. Doch die Front rückte näher; im Mai 2024 brachte Obuchowa ihre 74 Jahre alte Mutter Ludmilla zu Verwandten nach Tschechien. Tochter Tatjana, eine 28 Jahre alte Ingenieurin, arbeitete noch in Pokrowsk.
Flüchtlinge in der UkraineHeimatlos im eigenen Land
Lesezeit: 6 Min.
Fast sechs Millionen Ukrainer sind vor Russlands Angriffen ins Ausland geflohen – doch 3,7 Millionen sind geblieben, obwohl sie ihr Zuhause verloren haben. Ein Besuch bei Menschen, die ihr altes Leben vermissen.
Von Florian Hassel, Tscherkassy
