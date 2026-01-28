Bis zum August 2024 war das Leben für Swetlana Obuchowa noch halbwegs in Ordnung. Gewiss, ihre Heimatstadt Myrnohrad und die Zwillingsstadt Pokrowsk waren Ziel der russischen Armee, aber die 52-Jährige hielt es noch lange in Myrnohrad aus, wo sie in dem Kohleanreicherungswerk schon über drei Jahrzehnte arbeitete. Doch die Front rückte näher; im Mai 2024 brachte Obuchowa ihre 74 Jahre alte Mutter Ludmilla zu Verwandten nach Tschechien. Tochter Tatjana, eine 28 Jahre alte Ingenieurin, arbeitete noch in Pokrowsk.