Was heute wichtig war

Biden lädt zu Ukraine-Gipfel in Deutschland. Dabei sollen die Bemühungen von mehr als 50 Staaten koordiniert werden, die Ukraine in ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg zu unterstützen. Der US-Präsident kündigt bei einem Treffen mit Präsident Selenskij zudem neue Waffenhilfen in Milliardenhöhe an. Zum Artikel