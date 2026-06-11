Viktor Orbán hinterlässt in Brüssel ein toxisches Erbe: Das jahrelange destruktive Verhalten des Ungarn hat das Misstrauen gegenüber allen EU-Beitrittskandidaten erhöht. Jetzt soll es Sicherheitsvorkehrungen geben.

Zu sagen, Brüssel vermisse Viktor Orbán, wäre eine Übertreibung. Eine gewaltige sogar. Die Abwahl des ungarischen Regierungschefs, der die Europäische Union jahrelang mit seinen Vetos gequält und erpresst und immer wieder die europäische Hilfe für die Ukraine torpediert hat, wurde von fast allen EU-Regierungen mit großer Erleichterung aufgenommen.