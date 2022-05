Von Florian Hassel, Jagodsin, Kiew

Der Monat begann für Olena Sarjeschka mit den letzten Stunden freien Treibstoffverkaufs. Am Morgen des 1. Mai hielt ihre Tankstelle in Kiew noch Benzin und Diesel für jeden Autofahrer bereit - keine Selbstverständlichkeit in der ukrainischen Hauptstadt und erst recht nicht in anderen Teilen des Landes: An Hunderten Tankstellen in der Ukraine sind die Zapfsäulen schon seit Wochen leer.