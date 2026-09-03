Russlands Krieg gegen ukrainische Bauern„Ich schätze, ich habe 37 Angriffe auf mich überlebt“

Wiktor Hordijenko geht mit Gewehr, Drohnenstörgerät und Schutzweste aufs Feld, sein Hof liegt gleich hinter der Front. Russlands Krieg hat ihm viel genommen, auch den Vater. Aber noch gibt der Bauer nicht auf.

Nach der Befreiung von Cherson durch die ukrainische Armee kaufte Wiktor Hordijenko viel Land für den Getreideanbau. In den Böden steckten Tausende russische Minen.

Eigentlich sollte sich Wiktor Hordijenko nur Gedanken machen müssen, wie er eine Rekordernte von 15 000 Tonnen Weizen verkaufen könnte. Doch stattdessen muss er sich Hunderter russischer Drohnen erwehren, die seine Ernte in Brand stecken, seine Mähdrescher zerstören und auf seiner Farm schon drei Menschen das Leben gekostet haben, auch das seines Vaters.