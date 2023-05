Von Tomas Avenarius, Pokrowsk

Nach der Schlacht schlägt die Stunde der Propagandisten. Haben die Russen die ostukrainische Stadt Bachmut wirklich vollständig eingenommen oder halten ukrainische Truppen dort weiter unbeirrbar durch? Der Kreml feiert einen strahlenden Sieg - es wäre der erste in Wladimir Putins an strahlenden Siegen magerem Angriffskrieg. Der Präsident verleiht Orden, das regimetreue Fernsehen zieht hanebüchene Vergleiche zu den sowjetischen Siegen über Hitler-Deutschland, in den sozialen Medien schwadronieren Russen über einen zweiten, dann aber erfolgreichen Angriff auf Kiew.