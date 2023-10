Krieg in der Ukraine:Was bedeuten Russlands große Verluste bei Awdijiwka?

Was bedeuten Russlands große Verluste bei Awdijiwka?

Krieg in der Ukraine

Von Sebastian Gierke

An Tag 600 des Angriffskrieges gegen die Ukraine, der nach den Plänen des russischen Präsidenten drei Tage hätten dauern sollen, bezeichnete Wladimir Putin die russischen Angriffe bei Awdijiwka als "aktive Verteidigung". Das zeigt: Was russische Militärblogger noch vor einer Woche eine große Offensive nannten, an deren Ende die Einnahme der Stadt Awdijiwka hätte stehen sollen, hat sich für die Streitkräfte des Kremls zu einem Desaster entwickelt.