Von Christoph Koopmann

Es ist der bisher wohl schwerwiegendste Zwischenfall in den an Zwischenfällen nicht gerade armen Monaten rund um das Atomkraftwerk Saporischschja. Die Rede ist von Granatenbeschuss und von einem Feuer - aber was diesen Zwischenfall wirklich ausgelöst hat, ist auch einen Tag später nicht klar. Wie immer in den vergangenen Wochen schieben sich die Ukraine und Russland gegenseitig die Schuld zu. Nur eines berichteten beide Seiten am Donnerstag übereinstimmend: Europas größtes Atomkraftwerk ist vom Netz gegangen.

Seit Anfang März ist die Anlage am Ufer des Dnjepr von russischen Soldaten besetzt, doch die ukrainischen Techniker hielten das Kraftwerk über Monate des Kriegs hinweg am Laufen. Zwar nur mit drei der sechs Reaktoren, seit ein paar Tagen nur noch mit zwei, aber es lief und versorgte Teile der Südukraine weiter mit Energie.

Alle Nachrichten zum Krieg in der Ukraine - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine - im SZ am Morgen und SZ am Abend. Unser Nachrichten-Newsletter bringt Sie zweimal täglich auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung unter sz.de/morgenabend. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Nachrichten-Newsletter oder unsere Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Normalerweise verbinden vier Stromleitungen das AKW mit dem ukrainischen Stromnetz. Drei sind nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien in den vergangenen Wochen, in denen es immer wieder Beschuss gab, schon kaputtgegangen. Am Donnerstag meldete die IAEA: Auch die letzte funktionsfähige Leitung wurde zerstört. Die beiden bis dahin noch laufenden Blöcke schalteten in den Notfallmodus. Die Reaktoren von Saporischschja liefern keinen Strom mehr.

Doch das kurzfristig viel größere Problem schien zunächst: Auch die Reaktoren selbst konnten offenbar zunächst nicht mehr von außen mit Strom versorgt werden - den brauchen sie aber, um die Brennstäbe zu kühlen. Ohne Kühlung droht eine Kernschmelze. Den Angaben der Betreiberfirma Energoatom und der IAEA zufolge wurde das AKW zwischenzeitlich über eine Notstromleitung zu einem benachbarten Wärmekraftwerk versorgt. Für den Notfall verfügt das Kernkraftwerk auch über 20 Dieselgeneratoren, die bei einem vollständigen Ausfall der Stromversorgung von außen wenigstens für einige Tage die Kühlung sicherstellen würden.

Detailansicht öffnen Russische Soldaten messen am Dienstag die Strahlungswerte am Kernkraftwerk Saporischschja. (Foto: Konstantin Mihalchevskiy/imago)

Der auf ukrainisch kontrolliertes Territorium geflohene Bürgermeister der nur wenige Kilometer entfernten Stadt Enerhodar berichtete auf seinem Telegram-Kanal von Stromausfällen infolge des Zwischenfalls am Kraftwerk. Gleiches schrieb auch Wladimir Rogow von der russischen Besatzungsverwaltung in der Region. Er wies der Ukraine die Schuld zu, die mit Granatenbeschuss in der Nähe des Kraftwerks einen Brand provoziert habe, der dann die Leitung zerstört habe. Belege dafür gab es zunächst nicht.

Der Betreiber Energoatom meldete am Freitagmorgen, die zerstörte Leitung sei wieder repariert. Die Mitarbeiter des Kraftwerks arbeiteten nun daran, die beiden am Donnerstag abgeschalteten Reaktorblöcke wieder hochzufahren und ans Netz zu bringen.

IAEA-Chef Rafael Mariano Grossi zeigte sich sehr besorgt angesichts dieses neuen Zwischenfalls. "Fast jeden Tag passiert etwas Neues", sagte er, "wir können es uns nicht leisten, noch mehr Zeit zu verlieren." Er persönlich wolle in den nächsten Tagen eine Expertenmission zum Kraftwerk anführen, die er seit Monaten fordert. Bisher war eine solche Expedition gescheitert, weil die Lage in der Kampfzone als zu gefährlich galt - und weil Russland offenbar die Bedingung stellte, die internationalen Fachleute müssten über besetztes Gebiet anreisen, was die Ukraine wohl nicht akzeptieren wollte.

Die US-Regierung warnt Russland indes davor, das Atomkraftwerk dauerhaft vom ukrainischen Netz zu trennen. "Um es ganz klar zu sagen: das Atomkraftwerk und der Strom, den es produziert, gehören der Ukraine", sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Noch am Mittwoch hatte Petro Kotin, Chef des Kraftwerkbetreibers Energoatom, dem britischen Guardian berichtet, die russischen Besatzer hätten Kraftwerksmitarbeitern einen Plan präsentiert, wie sie die Anlage zunächst vom ukrainischen Netz trennen würden, um es anschließend an ein russisches anzuschließen. Ausgangspunkt des Vorhabens: Alle Stromleitungen Richtung Ukraine müssten gekappt werden - wie es nur einen Tag später auch passiert ist.