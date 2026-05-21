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BundesregierungMerz will Ukraine zum „assoziierten Mitglied“ der EU machen

Lesezeit: 3 Min.

Kanzler Friedrich Merz sucht einen Weg, die Ukraine unter Präsident Wolodimir Selenskij (hier bei einem Besuch in Berlin 2025) an die EU heranzuführen.
Kanzler Friedrich Merz sucht einen Weg, die Ukraine unter Präsident Wolodimir Selenskij (hier bei einem Besuch in Berlin 2025) an die EU heranzuführen. Fabian Sommer/dpa

Eine Vollmitgliedschaft ist für Kiew weit entfernt. In einem Brief an die EU-Spitzen schlägt der Bundeskanzler daher einen neuen Status vor, um die Ukraine schnell und eng an die Union zu binden.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Die Ukraine soll nach dem Willen der Bundesregierung möglichst schnell zu einem „assoziierten Mitglied“ der Europäischen Union werden – ein Status, der bisher nicht existiert. Einen entsprechenden Vorschlag formulierte Bundeskanzler Friedrich Merz in einem Brief an EU-Ratspräsident António Costa, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie die zyprische Regierung, die derzeit die Ratspräsidentschaft innehat.

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