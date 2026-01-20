Zum Hauptinhalt springen

Infrastruktur der UkraineEin Land wird kaltgestellt

Lesezeit: 3 Min.

Ein bisschen Wärme: Menschen in Kiew harren in einem von der Regierung bereitgestellten geheizten Zelt aus.
Ein bisschen Wärme: Menschen in Kiew harren in einem von der Regierung bereitgestellten geheizten Zelt aus. (Foto: Yurii Kovalenko/REUTERS)

Russland bombardiert unermüdlich die ukrainische Energie-Infrastruktur. Hunderttausende Menschen sind ohne Strom und Heizung, an mehreren Atomkraftwerken geraten die Kühlsysteme in Gefahr.

Von Florian Hassel, Belgrad

Zumindest in einer Hinsicht hatte die ukrainische Hauptstadt Kiew vor der jüngsten russischen Angriffswelle auf ihr Energiesystem Glück im Unglück: Präsident Wolodimir Selenskij zufolge trafen jetzt einige Pakete mit Raketen für die US-Abwehrsysteme Patriot und Nasams ein. Das habe „bedeutend geholfen“, die Trefferzahl der russischen Raketen- und Drohnenangriffe so gering wie möglich zu halten. Nach Angaben der Luftwaffe waren es 27 Raketen und 315 Drohnen allein in der Nacht zum Dienstag. Neben den Patriot-Systemen spielen hauptsächlich das deutsche Iris-T-System und das französisch-italienische SAMP/T eine wichtige Rolle bei der Raketenabwehr.

Zur SZ-Startseite

MeinungKrieg in der Ukraine
:Besetzt mit den Leichen russischer Soldaten

SZ PlusGastbeitrag von Iwan Filippow und Alexander Estis

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite