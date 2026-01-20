Zumindest in einer Hinsicht hatte die ukrainische Hauptstadt Kiew vor der jüngsten russischen Angriffswelle auf ihr Energiesystem Glück im Unglück: Präsident Wolodimir Selenskij zufolge trafen jetzt einige Pakete mit Raketen für die US-Abwehrsysteme Patriot und Nasams ein. Das habe „bedeutend geholfen“, die Trefferzahl der russischen Raketen- und Drohnenangriffe so gering wie möglich zu halten. Nach Angaben der Luftwaffe waren es 27 Raketen und 315 Drohnen allein in der Nacht zum Dienstag. Neben den Patriot-Systemen spielen hauptsächlich das deutsche Iris-T-System und das französisch-italienische SAMP/T eine wichtige Rolle bei der Raketenabwehr.