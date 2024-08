Die russischen Truppen greifen nach Angaben des ukrainischen Generalstabs weiter aktiv im Donbass an. Besonders schwere Kämpfe gebe es in den Richtungen Pokrowsk, Torezk und Kurachowe, teilte der Generalstab in Kiew mit. Die russischen Truppen wollen den Donbass komplett unter ihre Kontrolle bringen. Russland setzt seine Offensiven im Donbass auch nach dem Einmarsch ukrainischer Truppen in der russischen Region Kursk fort. Dort hat die Ukraine einen Militärkommandanten eingesetzt, der für die Einhaltung des Kriegsrechts sorgen soll. Präsident Wolodimir Selenskij hatte betont, dass sich die Soldaten in Russland an das humanitäre Recht hielten.