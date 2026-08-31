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UkraineAKW Saporischschja läuft auf Notstrom

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Das von Russland kontrollierte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja wird nach Angaben des russischen Staatskonzerns Rosatom derzeit mit Notstromaggregaten versorgt. Priorität habe nun, die Anlage im Südosten der Ukraine mit ausreichend Diesel zu versorgen, erklärt Rosatom-Chef Alexei Lichatschow in einer Mitteilung von Rosatom. Die Lage sei unter Kontrolle, dies könne jedoch kein Dauerzustand sein. Er hoffe auf eine lokale Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine, um Reparaturarbeiten an der beschädigten Stromleitung Ferrosplawnaja-1 zu ermöglichen.

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