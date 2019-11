Informant will aussagen

Der Informant, dessen Angaben die Ukraine-Affäre von US-Präsident Donald Trump auslösten, will sich den Fragen republikanischer Abgeordneter stellen. Die unbekannte Person sei bereit, unter Eid schriftlich Antworten zu geben, gab Anwalt Mark Zaid am Sonntag über Twitter bekannt. Das überraschende Angebot würde es den Republikanern erlauben, dem Whistleblower - oder der Whistleblowerin - Fragen zu stellen, ohne den Umweg über den Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses, Adam Schiff, gehen zu müssen. Trump reichte das Angebot nicht aus. "Schriftliche Antworten sind nicht akzeptabel", twitterte er am Montag.