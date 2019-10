US-Präsident Donald Trump ist in der Ukraine-Affäre von einem seiner Diplomaten schwer belastet worden. William Taylor, der geschäftsführende US-Botschafter in Kiew, sagte vor einem Kongressausschuss, dass Trump die Zahlung von Militärhilfen an die Ukraine an eine Bedingung geknüpft habe: die Ankündigung von Ermittlungen gegen Trumps Rivalen Joe Biden und dessen Sohn Hunter durch die ukrainische Regierung. Das habe ihm Gordon Sondland, der US-Botschafter bei der EU, berichtet, sagte Taylor. Die Anhörung des Diplomaten fand hinter verschlossenen Türen statt, doch eine Kopie seiner eidesstattlichen Erklärung gelangte an die Öffentlichkeit.

Biden gehört zu den führenden Präsidentschaftskandidaten der Demokraten und könnte bei den Wahlen 2020 gegen Trump antreten. Sein Sohn Hunter saß bis vor Kurzem im Verwaltungsrat eines ukrainischen Energiekonzerns. Trump wirft beiden Korruption vor, Belege gibt es dafür bislang keine. Der US-Präsident hat stets bestritten, die Militärhilfe für die Ukraine unter den Vorbehalt gestellt zu haben, dass Kiew Ermittlungen gegen die Bidens einleitet. Es habe kein "Quid pro quo" gegeben. Die Demokraten, die gegen Trump eine Untersuchung zur Amtsenthebung führen, sehen sich nun bestätigt.

Taylor war erst im Frühling von der Trump-Regierung gebeten worden, den vakant gewordenen Botschafterposten in Kiew zu übernehmen. Dort habe er einen "irregulären" diplomatischen Kanal beobachtet, über den Sondland und Trumps persönlicher Anwalt Rudy Giuliani versucht hätten, Druck auf die neu gewählte Regierung von Präsident Wolodimir Selenskij auszuüben. Dieser bemühte sich über Monate, von Trump eine Einladung ins Weiße Haus zu erhalten. "Alles" hänge davon ab, ob Selenskij öffentlich Ermittlungen gegen die Bidens ankündige, sagte Sondland laut Taylor - der Besuch in Washington, aber auch die von der US-Regierung überraschend zurückbehaltene Militärhilfe.

Trump habe zwar laut Sondland stets behauptet, es handle sich dabei nicht um ein "Quid pro quo". Doch dass dies genauso war, habe sich schon aus den weiteren Aussagen Sondlands ergeben: Trump sei eben ein Geschäftsmann, der erst eine "Vorleistung" verlange, bevor er einen Scheck ausstelle, sagte Sondland demnach zu Taylor. Dabei sei klar gewesen, dass die Vorleistung in einer Ankündigung von Ermittlungen gegen die Bidens bestehe.

Die Demokraten sehen sich durch die Stellungnahme Taylors in ihrer Impeachment-Untersuchung gegen den Präsidenten bestätigt. Die Schilderungen des Diplomaten seien "unglaublich vernichtend", sagte der Abgeordnete Ted Lieu. Sie wollen nun Botschafter Sondland, der bereits vergangene Woche vor dem Kongress aussagen musste, ein weiteres Mal vorladen.

Trump selbst weist dagegen jedes Fehlverhalten von sich. Der Präsident sei Opfer einer Schmutzkampagne durch die Demokraten und "ungewählte Bürokraten", teilte eine Sprecherin des Weißen Hauses mit.